SEPTEMBER AIAS ⟩ Tindikud - otse koduõuel kasvavad maitsvad söögiseened

Eesti looduses võime kohata 14 liiki tindikuid, millest levinumad on soomustindik ja voldiline tindik. Linnadest ja tööstusasulatest, suurte sõidetavate teede äärest ning prahipaikadest ei tohi tindikuid korjata, sest siis on need endasse kogunud suurel hulgal saasteaineid, mis võivad tekitada tõsise mürgistuse.

Soomustindik (Coprinus comatus) kasvab aedades, parkides, õuedel, teeservades, prahipaikades, linnades haljasaladel ja rohtunud teeservadel. Mõnel aastal võib anda hiiglaslikku saaki, esinedes nii, nagu oleks keegi need hajusalt murusse külvanud.

Kübar on noorelt piklik kellukjas, allakaardunult jala vastu hoidva servaga valgel kiulisel põhjal pruunikate vatjas-kiuliste tõusvatipuliste soomustega, keskpaigas helepruunikas, soomusteks lõhenemata. Serv on algul nõrgalt roosakas, ebemeline, hiljem mustjas. Kõrgus on 5–12 cm, läbimõõt 3–6 cm.

Seeneliha on valge, õrn, vatjas, väga õhuke, spetsiifilise lõhna ja maitsega. Söödav ainult noorelt, väga maitsev söögiseen, mida võib süüa värskelt (praadida kohe) või marineeritult. Sellest saab väga head seeneekstrakti. Tindikust on sajandeid valmistatud ka väga kvaliteetset veekindlat tinti. Katseliselt on tõestatud soomustindiku antibiootiline toime kolibakteri ja mitme teise haigustekitaja suhtes.

Voldiline tindik (C. atramentarius) kasvab peaaegu samades kohtades kus soomustindik, kuid on viimasest kergesti eristatav, sest kasvab alati põõsasjate kogumikena. Kübarad on hallid kuni hallikaspruunid, siidjad ja sügavalt radiaalvoldilised. Eoslehekesed on noorelt valkjad kuni hallikad. Võrreldes soomustindikuga on voldiline tindik üsna tagasihoidlike maitseomadustega ja mitte just kõige ilusam. Koos voldilisest tindikust valmistatud toitude ja hoidistega ei tohi tarbida alkoholi, kuna seen sisaldab alkoholis lahustuvat nõrgatoimelist mürkainet, mis põhjustab küllaltki tõsiseid reaktsioone – kopriin-alkoholimürgistust, mis lõpeb mõnelegi koguni surmaga.

Mürgistus võib tekkida ka siis, kui nimetatud seent süüakse alkoholijoobes olekus. Mürgistuse korral muutuvad joobenähud tugevamaks, näole ja ülakehale tekib punetus, suhu tuleb metallimaitse ja nahk muutub tundlikuks. Suurema seenekoguse ja alkoholiannuse korral võib kannatanu minestada. Järgneda võib südame seiskumine, seega ei tohi sõpradele selle seenega „nalja” teha.

Soomustindikul on hea maitse kõrval teinegi eelis: üks suhkurtõppe haigestunud teadlane tegi enda peal kindlaks, et pärast soomustindiku söömist langes märgatavalt tema vere suhkrusisaldus. Ka ühes loomkatses avaldasid looduses kasvanud soomustindikud sama toimet, mis veresuhkrut alandavad rohud. Seega võiks soomustindik mõningase uurimise järel mängida olulist rolli diabeetikute toidusedelis.

Alles hiljuti tuvastati, et soomustindikust valmistatud preparaadid pärsivad tugevalt rinnavähi arengut. Lisaks avastati, et seenes peituv aluseline valk Y3 pärsib maovähi rakuliini.

Soomustindikus leiduvad polüsahhariidid tõstavad lüsosüümi aktiivsust, mis aitab lagundada organismi tunginud bakterite rakuseinu ja toetab seega valgete vereliblede tegevust.

Soomustindiku preparaadid aitavad reguleerida ka veresuhkru kontsentratsiooni, neil on kerge hüpoglükeemiline toime.