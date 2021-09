Võrumaalt leiti seakatkuga nakatunud metssiga

Põllumajandus- ja Toiduameti andmetel selgus, et 11. septembril võetud proov osutus SAK viiruspositiivseks. Suure tõenäosusega on tegemist Pihkva oblastist meile levinud värske viirusega, vahendab Eesti Jahimeeste Seltsi koduleht.

Venemaa SAK-i leviku kaardilt on näha, et Venemaa lääne osas, sh Pihkva piirkonnas, on nii kodu- kui ka metssigade SAK-i positiivseid juhtumeid.