Viljandimaale kerkib 4 miljoniga uudne vasikalauda kompleks

Kompleksi eripära on, et ühe suure laudahoone asemel jaotatakse vasikad kaheksa lauda vahel, nii suudetakse ennetada haiguste levikut ja tagatakse parem sisekliima. Samaaegselt rajatakse ka kompleksi lisa silohoidlad, millega kompleksis olevate silohoidlate maht kolmekordistub, teatas ettevõte.

Seejuures on Silikaat Grupil plaan investeerida lähima 10 aasta jooksul Viljandi- ja Jõgevamaal tegutsevatesse põllumajandusettevõtetesse 30 miljonit eurot. Esimeses etapis investeeritakse põllumajandusse umbes 4 miljonit eurot.

Kõo põllumajandusettevõtete juhi Maarika Susi sõnul oli otsus investeerida Viljandimaa lüpsifarmi teadlik valik, sest põhitegevusalaks peabki ettevõte just piimatootmist ning loomade parem elukeskkond on vastastikuses seoses suurema piimatoodanguga.

Kümne aasta arengukava näeb ette, et kahes laudakompleksis ulatub loomakohtade arv ligemale 6000 loomale.

"Kui Mapri Ehitusel valmivad vasikalaudad juba selle aasta lõpuks, siis järgmisel aastal on fookuses Põltsamaa vallas asuv Õnne Piimakarjatalu, kus praegused laudad asendatakse täiesti uue ja kaasaegse farmikompleksiga. Kümne aasta arengukava näeb ette, et kahes laudakompleksis ulatub loomakohtade arv ligemale 6000 loomale," lausus Susi.

Mangeni PM on Silikaat Gruppi kuuluv Kõo ümbruses tegutsev põllumajandusettevõte. Silikaat Grupi kuulub 35 ettevõtet, vanim neist on AS Silikaat. Mangeni PM juures asuv Biometaan OÜ tegeleb loomade lägast ja sõnnikust biometaani tootmisega.