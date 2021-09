SEPTEMBER METSAS ⟩ Kas õigem on seeni noaga lõigata või tõmmata?

Mükoloog Kadri Pärtel on rääkinud Maa Elule, seente korjamisel on kõige tähtsam, et ei kahjustataks pinnast, milles elab peen seeneniidistik – sellest saab seen oma väe ja see on seene eluringis põhiline.

On ju viljakeha lühiajaline justkui õun õunapuus ja seene puhul on «õunapuu» enamasti inimsilmale nähtamatult mullas ja kõdus. Kui seene väljatõmbamisega ei kaasne kõdu- ja samblakihi ümberpööramist, siis ei tohiks see niidistikule kahjulik olla ega kuidagi tuleva aasta seenesaagile mõjuda. Samuti ei sekku me siis muu elustiku tegemistesse, kes peale seente veel elavad oma elu.

„Ise eelistan söögiseeni korjates siiski nuga, sest siis on lõikepinnalt hästi näha, kui palju seen ussitanud on ja korvi pannes ei tule kaasa mulda, mis teised seened ära määriks. Muide, seeni saab korjata ka kääridega, eriti mugav on lõigata torbikseeni,” rääkis Pärtel.