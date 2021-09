Looduskalender ⟩ Viimane aeg on metsast ära tuua jõuluaegne pohlamoos

Aga päevapikkus lubab mõnel taimel oletada, et taas on kevadaeg. Muru on täis kullendavaid võililli, naat on kasvanud üle pahkluu... Kuid need peenral puhkenud krookusetaolised lilled on ehtsad sügislilled, kelle lehed meile kevadel aiast karulaugu korjamisel segiminekuga muret tegid.

Rekordiline seeneaasta

FOTO: Kristel Vilbaste

Sügisemaiku lisavad muruplatsile ka tindikute valged torukübarad, neid on vanu ja tindist nõretevaid ja väikesi valgeid nupsukesi. Puravikuaeg hakkab aga läbi saama, kukeseenedki on peopesasuurused laperdised.

See-eest on kaseriisikaid nii õues kui külmikus juba kuhjadena, kuuseriisikaid ja sirmikuid ka. Tegelikult ei oskagi enam kõigile nendele issanada seeneriigi liikmeile nimesid anda, aga juba praegu võib öelda, et on rekordiline seeneaasta! Ja küllap kinnitab seda ka EMO statistika, mürgitusi on tänavu liigagi palju. Ja mürgiseid seeni ka. Kärbseseentel on selline kasvurutt, et mõnel jäävad täpidki peale kasvatamata.

Esimesed öökülmad

Nädalavahetusel loodust ehmatanud öökülmakraadid värvisid küll kilpjala lehed kollakaspruuniks metsavaibaks, aga aias veel eriti kurja teha ei suutnud. Kõrvitsate tuppaveeretamisega võib kuu aega veel oodata. Aga marjadele tegi külm natuke mahlasust juurde, viirpuumarjad on mõnusalt maitsekad.

FOTO: Kristel Vilbaste

Jõhvikatel on üks külg veel üsna valge, aga juba on soos ämbrikolinat kuulda, mõnedes paikades on marjad ka täiesti valmis. Viimane aeg on metsast ära tuua oma jõuluaegne pohlamoos ja esimesi sarapuupähkleid võib koksima hakata.

Põhjala linnud

Linnurahvas igatahes ehmatas öökülma peale, aed sai korraga täis põhjapoolseid pisirändureid – lehelinde, punarinde, tihaseid, puukoristajaid, linavästrikke. Kõik nad sidistavad siiski päikesehelgi saabumisel ja poevad kusagile varju, kui tuiskab külma sügisvihma või koguni Lõuna-Eestit kimbutanud rahehoogude ajal.

Sookurged on juba suuremates kogumites, Võru lähedal on ka üks kiivitajate hiigelparv. Pasknäärid hüüatavad aga ärevalt, kui lähete tammede lähedale jalutama. Nad on parasjagu ladumas endale kokku talvist tammetõru mälumängu ja panema alust uutele tammikutele.

Suvi on läbi, algas vananaistesuvi

Ussimaarjapäev, 8. september ajab ussid urgu, neid on nüüd lähinädalalel teedel rohkem liikumas, justniisamuti, kui augusti alguses, kui nad oma järeltuleva põlve jätkamiseks tegutsesid.

Ussimaarjapäeval ei tohi metsa minna, ussikuningale on õigus antud inimesi nõelata!

Neitsi Maarja sünnipäevast nime saanud tähtpäev viib ilmasoojusest sõltuvad rästikud-nastikud maapõue kevadet ootama. Aga vanarahvas uskus, et sellest päevast lendavad ära ka viimased pääsukesed, kaovad kärbsed jt putukad.

FOTO: Kristel Vilbaste

Paraku peame nii ühe kui teisega kokku puutuma veel vähemalt kaks kuud, olgu põhjuseks siis kliimasoojenemine või üliinnuka käorahva kukkumine kolm nädalat peale jaanipäeva.

Seda puud ei saa!

Mis teeb pargist pargi ja puiesteest puiestee? Eks ikka vanad põlised suured puud, mitte vitsakesed – olgu nad siis „väärikad välismaised heistrid”. Mitut inimest on vigastanud vanadusest langev puu ja mitmele inimesele on otsa sõitnud autot juhtiv inimene?

Seepärast – näidake üles kodanikuaktiivsust, minge valimiste eel linnavalitsusse ja öelge ametnikele otse välja – ka puupensionärid vajavad väärikat pensioniaega.