Agentuur: kardetud kuuse-kooreüraski kolmandat põlvkonda ilmselt ei tule

Veel juulikuu alguses, kui algas kuuse-kooreüraski hoogne lendlus ning pandi alus teisele põlvkonnale, prognoosis agentuur, et üraski teise põlvkonna noormardikad võiksid soodsa ilmastiku korral olla valmis arengukohalt lahkuma enne augusti lõppu. See stsenaarium siiski paika ei pidanud, kuna ilmad on muutunud oluliselt jahedamaks ning sageli on olnud ka vihmasadusid.