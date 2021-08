Ida-Virumaal saab lemmikloomi tasuta marutaudi vastu vaktsineerida

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) peaspetsialisti Enel Niine sõnul Eestis täna marutaudi ei esine, kuid endiselt oleme haigusest ohustatud. „Eesti piirneb ida poolt riigiga, kus on marutaudijuhtumid jätkuvalt väga levinud. Ida-Virumaad seovad Narva jõe ning Peipsi järve üleste aladega tihedad ajaloolised, demograafilised ning majanduslikud suhted. Seetõttu on eriti oluline, et antud piirkonnas oleksid lemmikloomad vaktsineerimise tulemusel marutaudi eest kaitstud ning üle riigipiiri liikudes omaksid ka lemmikloomapassi ja oleksid kiibitud,“ selgitas Niin.

Tänu kampaaniale sai möödunud suve lõpul vaktsiinisüsti suur hulk Kagu-Eesti maapiirkonna lemmikloomi.

Amet viib lemmikloomade marutaudi vastu vaktsineerimise kampaaniat läbi juba kolmandat aastat. Eelmistel aastatel vaktsineeriti kampaania käigus Kaugu-Eestis kokku 1603 kassi ja koera. „Tänu kampaaniale sai möödunud suve lõpul vaktsiinisüsti suur hulk Kagu-Eesti maapiirkonna lemmikloomi. Ka kohalikud elanikud kinnitasid sellise ettevõtmise vajalikkust. Seega loodame, et sellel aastal on ka Ida-Viru maakonnas rohkelt loomaomanikke, kes lasevad oma lemmiklooma vaktsineerida,“ ütles Niin.

Lemmikloomade vaktsineerimine toimub õues, mistõttu on oluline, et loomaomanik kindlustaks looma ohutu fikseerimise vaktsineerimise ajaks. „Näiteks kassid on soovitatav kohale tuua transportpuurides, et tagada neile turvatunne, sest ümbritsevad koerad võivad neid hirmutada. Juhul, kui lemmikul on olemas pass või muu dokument, millesse vaktsineerimise andmed kanda, palume see kaasa võtta,“ soovitas Niin.

Koeri ja kasse tuleb vaktsineerida marutaudi vastu vähemalt iga kahe aasta tagant. Selle eest, et lemmikloomal oleks toiming regulaarselt tehtud, vastutab loomaomanik. Käivitatud vaktsineerimise kampaania on ellu kutsutud, et aidata kaasa vaktsineeritud lemmikute osakaalu tõusule, tagada lemmikute ohutus nii kodupaigas viibimisel kui reisimisel ning juhtida veel kord tähelepanu marutaudivastase vaktsineerimise olulisusele. Kuna rohkem kui 95% inimese haigestumistest saab alguse kokkupuutest marutaudihaige koeraga, siis on oluline, et Eesti koerad ja kassid oleksid vaktsineeritud marutaudi vastu kaitsmaks loomade ja inimeste elu.