Ratturid kogusid Eesti maalamba toeks allkirju

„Kolme tõu – Eesti hobuse, veise ja lamba – puhul võib kindlalt eeldada, et nad on väga vanad,“ ütles poliitik ja põllumees Ivari Padar, kes arutles koos teiste ekspertidega rattaretkel põlistõugude ning laiemalt loomapidamise rolli poollooduslike koosluste hooldamisel.

"Mõelgem, kust on tulnud meie triibuseelikud, villased sokid ja saanitekid," kommenteeris ka lambakasvataja Imbi Jäetma Sae talust, kes on Eesti maalamba tunnustamise üks eestvedajatest. Padari sõnul peaks riik tunnustama oma põlistõuge, et saaks luua ja hoida kriitilise arvu karja, mis kindlustaks karja arengu, populatsiooni elujõu ja väldiks sugulasristamist. „Eesti hobuse puhul on sellega kõige kaugemale mindud, et sugulusristamist võimalikult vähe juhtuks.“