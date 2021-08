Noore ettevõtja toetuse taotluse eeltäitmine algas juba täna

18. augustil avanes põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste eeltäitmine. Toetust saavad taotleda noored mikro- ja väikeettevõtjad, kes alustavad esmakordselt oma põllumajandusliku tegevusega või noored ettevõtjad, kes võtavad üle vanema või vanavanema toimiva põllumajandusettevõtte. Noor ettevõtja on erialase hariduse ja töökogemusega kuni 40-aastane isik.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Katrin Märss ütles, et algav taotlusvoor on alustavale tootjale heaks võimaluseks, et saada lisavahendeid investeeringute tegemiseks ja tegevuse alustamisega seotud muude kulude katmiseks. "Palume äriplaan kindlasti väga hoolikalt läbi mõelda ning varuda aega selle täitmiseks."