Nädalavahetusel selgub Eesti parim metsamajandaja

Eelmaa kinnitab, et Eesti erametsad on heades kätes. "Eestis on ligi 100 000 metsaomanikku, kellel kõigil on metsa hoidmiseks ja majandamiseks oma nägemus ja kes seeläbi soodustavad metsade mitmekesisust. Seejuures on rõõm näha, et metsaomanikud teevad aina rohkem teadmispõhiseid otsuseid, harivad ennast koolitustel ja otsivad vajadusel nõuandeid kohalike metsaühistute asjatundjatelt. Selle heaks näiteks on metsamajandajate konkursil osalejad, kelle puhul on näha, et metsaotsused on kaalutletud ning need tehakse tulevikule ja järgmistele põlvkondadele mõeldes."