Looduskalender ⟩ Seeneralli kvalifikatsiooniaeg

Mahasadanud vihm on andnud uue võimaluse ka konnarahvale ja putukatele-mutukatele, nende järel vahetavad elupaiku karvasemad elukad. Öine tee on täis igasugu kärplaste vallatuid silmi, aga kahjuks ka kährikute ja rebaste laipu. Ehk ei oleks hea aeg praegu pimeduses tugevalt gaasipedaali tallata, sest liikvele on läinud ka kitsed, hirved, põdrad ja karud. Ja isegi esimesi metsseakarju on taas nägema hakatud.

Rändesidin täies hoos

Kurb on mõelda, et tegelikult on seesinane suvi pöördumatult kadunud. Roolindude sidistav ja roos putukaid jahtiv rõõmus parv liigub aegamööda lõuna poole. Mererandades askeldav ja rannaadrust ussikesi sikutav kurvitsate vägigi on tegelikult juba teel soojale maale. Rähnid aga kihutavad suisa suure hooga minema, sama on röövlindudega. Kured on rabades koos ja aina hüüavad. Valge-toonekured peaksid lähiajal kõik tuule tiibadesse saama, räästapääsude pesadki hakkavad tühjaks jääma. Kuldnokalapsed vuristavad aegajalt suure parvena üle pea, aga maas neid näha pole. Väike-lehelind on silk-solkimise lõpetanud, valju vilet laseb praegu vaid puukoristaja.

Külmkapp on värskeid aiasaadusi täis. FOTO: Kristel Vilbaste

Õunal on mekk man

Taimeilmas on tõsine viljade valmimise aeg. Õunu on sel aastal jälle palju. Kohe nii palju, et kohati oksad murduvad koorma all. Siiski on puudele appi tulnud õunamähkurid, kes üsna ohtralt ka õunapabulaid puudelt kukutavad.

Maainimene käibki praegu ringi ämbrite ja toobritega – küll jagub sinna tomateid ja kurke ning suvikõrvitsaid, või siis hoopis must- ja punasõstraid. Ja porgandid on parajad jurakad, naerid juba puitumise lainel.

Pohlal palg punetab

Metsas endas sünnib aga sügis. Pohlamarjad on ühe pale punaseks saanud ja nüüd keeranud teise palge jumalapäikese poole. Mustikamusi saab veel korralikult mustaks, nõndasamuti saab moodsat huulepumatit huulile valminud põldmarjadelt. Puravike jõmakad ajavad end juba samblapinnast välja, pilvikute vägi tõuseb tasapisi jalule, taevane eluvesi on seened elule äratanud. Mu sõbranna Ave Eero tuleb Pärnumaal metsast esimese kukeseente korviga ja kirjutab: “Nüüd võib vist meie kandi metsade seenehooaja avatuks lugeda. Tänane hommikurõõm ja ahvatlev maitsesõõm paraja portsu kukeseente ja priske puraviku näol tervitas meid metsas.”

Laurits teeb pohlamarjad punaseks.

Puud ise heidavad vaikselt esimesi kollaseid lehti, tamme küljes on pisikesed tammetõruhakatised, sarapuupähklid on juba tuumakad, aga veel rohumaitselised. Punane leeder on punane, pihlakas sügisoranž, paakspuu must. Pajud on märkamatult pruunikaks tõmmanud, toomingal on esimesed punased lehed.