Ringreisidel otsitakse parimat talu ja parimat mahetootjat

„Peretalud on Eesti põllumajanduse selgroog ja väga olulised maaelu edendamisel. Eestimaa Talupidajate Keskliit on igal aastal parima talu konkursiga teadvustanud ja tunnustanud talutootmise olulisust,” ütles Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats.

Parima mahetootja konkurssi korraldab Mahepõllumajanduse koostöökogu ning parimat valitakse 12. korda. Kolme päeva jooksul külastati kuut mahetootjat viies maakonnas. „Seekord on peamised tegevusvaldkonnad lihaveise- ja lambakasvatus, munakanakasvatus, maitse- ja ravimtaimekasvatus ning köögiviljakasvatus,” sõnas Airi Vetemaa Mahepõllumajanduse koostöökogust.

Tema sõnul soovitakse konkursiga tuua tähelepanu mahetootmise olulisusele ja mahetootjatele, kes teevad tänuväärset tööd, majandades ökoloogiliselt ja tuues meie toidulauale kõrge kvaliteediga toitu. „Eriti hea meel on tõdeda, et kõik konkursil osalevad noored ettevõtjad on hakkamist täis ning plaanivad ettevõtetena kasvada ja areneda,” ütles Vetemaa.