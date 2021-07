Välistudengid uurisid Eesti toiduainetööstuseid

Nad leidsid, et ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks on vaja muuta üldist mõtteviisi ja kogu ettevõtte kultuuri, mitte ainult turundus- või tööstustavasid.

Uuritavatest ettevõtetest on Rimi kauplustekett seadnud endale ambitsioonikad eesmärgid toidukao ja oma tegevuse jalajälje vähendamiseks, mille üheks näiteks on külmikute ja elektrilampide asendamine keskkonnasõbralikumate vastu.

Epiimal on aga plaanis avada Eesti suurim süsinikuneutraalne tehas ning juba praegu veavad farmidest piima kokku süsinikuneutraalsed piimaautod. Nii Epiim kui ka LaMuu otsivad uusi keskkonnasõbralikke pakendeid, et vähendada plastjäätmeid, samuti peaaegu puudub mõlemas ettevõttes toiduainete raiskamine.

Tudengid järeldasid, et üldiselt on Eesti ettevõtted jätkusuutlikkuse osas tublid. Uuritud toidu- ja põllumajandussektori ettevõtetes on jätkusuutlikkuse fookuses turundus, ökosõbralikud märgised pakenditel ning toodete ja nende koostisosade raiskamise vältimine. Tudengite soovitus on aga kasutada nn puhast energiat nii tootmisel kui ka ettevõtetes tervikuna, samuti teha tihedat koostööd nii keskkonnaorganisatsioonide kui ka ülejäänud toidutööstustega.