Hinnatõus tõmbab põllumeeste investeeringuplaanidele kriipsu peale

Kuusiku talus Harjumaal peetakse lihaveiseid ja plaan on ehitada laut 150-pealisele karjale. Talu perenaine Jane Mättik ütles aga, et ehituse hinnatõus on asjad pea peale keeranud. Mättikul on PRIA otsus investeeringutoetuse saamiseks ja alates veebruarist peaks ehitustööd käima. Eelmise aasta lõpus oli investeeringu suurus koos toetusega 1,2 miljonit eurot. „Ehitaja ütleb nüüd, et kõik on läinud 1,5 korda kallimaks ja ta ei saa ehitada selle hinnaga, millega tookord kalkulatsioonid tehti. Metallihind on laes, puidul mitmekuune järjekord ja hind väga kõrge, vaid betooni hind on jäänud samaks,” kirjeldas ta.