Looduskalender ⟩ Nüüd tuleb sügis pika sammuga lähemale

Maakodus ärgata on praegu tõesti lust. Kui kella viie ajal ärkad, siis rabad kuuriseinalt vikati ja niidad tiigi äärest vanakollaseid angervaksavarsi ja viimast õieküünalt põletavaid põdrakanepeid. Naadid ja lemm-maltsad on nii lössi vajunud ja kuivanud, et ei vääri enam vikati vahedat tera. Muidugi ilmuvad linnavurle siidikätele ses hommikuses jõusaalis vehkimisest vesivillid, rakud kohe lõhki ka, aga trimmerijörinat ei tahaks kuidagi sellesse vaikellu. Ja ei tohigi. Sinikael-pardil on vähemalt teised pojad, vapralt vudivad nad tiigivaikuses ema järel hundinuiade vahel.

Segasumma suvila

Vaikses mootorimürata õues ei saagi loomad enam aru, et kusagil tegutseb inimene. Mu maamaja köögis vudib hommikul ringi suur padakonn ja nõuab kohvi, liigse jalatatsumise peale poeb põrandaprakku. Ja kui rõdul sõbraga kohvi joome, siis tuleb täistuuridel suurkõrv, nahkhiir palavas päikesepaisetes ja poeb meist meetri kaugusel aknalaua vahele, kuulda on poegade nõudlikku näljakisa. Jah, ja ritsikasirin ei vaiki nüüd hetkekski, rohutirtsud võtavad oma olümpial mõõtu ka kaugushüpetes. Ja kui teised meisterdavad oma aeda putukahotelle, siis mul on midagi erilisemat, mul on konna-B&B, penikeelte ja mändvetikate tiigist väljatoodud kuhjal peesitab kümmekond rohelist konna, ainult möödajalutav valge-toonekurg suudab neid vette ehmatada. Aga lähikonna kurepesa kolmele pojale siit korralik „breakfast“-hommikueine läheb.

Vaprad vapsikud

Kuldnoka lasteaed on linnas mesilassülemi suurune, aga Kütioru koju sel aastal kuldnokki ja piiritajaid ei tulnudki. Alles hiljuti märkasin selle põhjust, mõlemas pesakastis on vapsiku pesa. Ja hämmastav, kui neljapäeval otsisin välja kümme aastat tagasi soetatud putukamürgi ja selle pudeli vapsikuhirmuks köögilauale panin, siis korkisid vaprad vapsikud pesakasti 5 cm suuruse ava 6 tunniga täiesti kinni.

Vapsikupesa ava müüriti kinni. FOTO: Kristel Vilbaste

Aga võimalik, et hoopis äkki tõusnud tuul neid pesa soojustama ajendas. Igatahes mu hetkeline mõtteuid jäigi mõtteks, pudel kolis tagasi sinna, kus ta aastaid hoiul oli olnud.

Ohakavilla valge

Soolikarohi õitseb. FOTO: Kristel Vilbaste

Päike on valmis küpsetanud ohakate seemned ja nüüd on kõikjal mööda lendlemas neid ristpistes tipitud valgeid tähne. Kesalille valgest õiemerest sai hetkega oranžikaspruun vana hein.

Üks mu lemmikuid – sigur, õitseb praegu oma mahesinises seelikus. Ja sinised on eestlaste näpud, mustikaid on küll paiguti, aga nobenäpp saab korvi täis. Heinamaalt tasub kaasa kaksata suur kimp punet, naistepuna ja raudrohtu, soolikarohu kollased täppõied on vallutanud looduse.

Jaagup toob sügissuve

Eelmisel pühapäeval, 25. juulil oli jaagupipäev.

Jakobipäeval läheb must mees põõsasse.

Sellest päevast tuli vanarahva arvates sügis meile pika sammuga lähemale. „Must mees läks põõsasse“, ööd muutuvad nüüdsest pimedamaks, öö toob maha tugeva kaste, hein pidi selleks ajaks tehtud olema, sest „raudtraat“ on heinas ja niidetud hein läks mustaks, lehmad ei andnud enam nii palju piima, kuivaga pidi selleks ajaks ka rukis lõigatud olema. Suvilistel lõppes tööleping.