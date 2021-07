Olustvere meekojas tiirutavad mesilased, kes sinna sattunud koos vurritamisele toodud kärgedega, on rahulikud. „Aga mesilased ongi rahulikud,” ütles mesinik Valmar Lutsar. Juuni lõpus, kui Maa Elu meekoda külastab, on mesilastel veel korjeinstinkt, nad ei tungi hoonesse, vaid soovivad pigem välja saada – koja aknast lendavadki nad uuesti korjele.

Sel aastal vurritas Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli mesinik ja mesiniku õppekava juhtõpetaja Valmar Lutsar mett juba 16. juunil, mis on üsna vara. Vurritamiseks toodud kärjed tõi ta eelmisel päeval meekotta eelsoojendusega ruumi, et kärjed maha ei jahtuks. Tarudes on Olustvere õpilaste tehtud raamid, mil ka nimed peal. „Siis tuleb vurritamise ajal üks või teine õpilane meelde,” sõnas Lutsar. Mõnel aastal on meekotta jagunud ka praktikante, aga enamasti soovivad täisealised ja tööeas õppurid, sest just nemad Olustveres mesindust enamasti õpivad, endale praktikakohta ikka kodu lähedal.