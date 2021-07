Pääsukesemärgi kandmise õiguse sai viis uut toodet

„Tore on see, et hindamisel oli hästi mitmekesine valik tooteid, mis näitab, et Eesti toidutootjad teevad väga head tööd ja et need tooted jõuavad ka ekspertide lauale hindamisele. Rõõmu teeb, et kodumaine tooraine on meie tarbija poolt hinnatud,“ ütles toidukvaliteedi ekspert, HKScan Estonia AS tootearendusjuht Sille Villem.