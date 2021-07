Hinnad muutuvad kiiremini, kui pood silte vahetada jõuab

Käes on puhkuste kõrgaeg ja eestlaste üks lemmiktegevusi sel ajal on aastakümneid olnud koduremont. Nii ka tänavu, paljud tahaksid kodu kaunimaks muuta, aga ei õnnestu, sest mitmeid ehitusmaterjale pole saada, puhkus on ammu läbi, kui tellitu kohale jõuab, või on ehituspoes hinnad sedavõrd kasvanud, et rahakott ei kannata välja.