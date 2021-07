Looduskalender ⟩ Käod ennustavad sooja sügist

Suur rõõm oli taaskohtuda vesikarikaga, kelle aaloed meenutava taimega, kellega alles Peipsi ääres elades tuttavaks sain. Aga Veetka järves õitses see Eestimaa kummaline taim kaunite valgete õitega. Imevalgust oli seal muudki: kalda ääres olid täis õrnroosade orhideeõitega soo-neiuvaipa ja valget vesiroosi. Hundinuia nuiad hakkasid võtma juba pruuni tooni, aga pilliroo tutte veel lehvimas pole.

Tappude aeg

Miikse läte, allikad hakkavad tasapisi kuivama. FOTO: Kristel Vilbaste

Kuid taimeilm on üha enam närtsinumat nägu. Paljud putked on ära õitsenud, vaid karuputk on täisõies. Tara-seatapp on kerinud end kõrgele ja esimesed valged lehterõied naeratavad sealt vastu.

Samas on niitudel Rootsi lipuvärvide mäng. Eriti õhinal õitsevad aga uute euroteede äärsed alad – kollane karikakar, ussikeel, kellukad, kesalilled, ühesõnaga. Imeilus. Aedades on lindude nahka kadunud nüüd ka murelid ja kirsid ning punapõsksed sõstrad, õunapuude rohelised punnid lähevad aina suuremaks. Rohimata peenardel on õide puhkenud pisikollaseõielised harakladvad ja litterheinal on litrid küljes, maltsad aga kiduvad.

Kärnkonnalasteaiad

Murus on pisikesed kärnkonnapojad, neid on kohati nii palju, et mustab. Ja nad lähevad kusagile. Vahvalt voogates välgutab oma kollaseid kuklalaike nastik, ta kompostihunnikutes jätnud oma munad. Rästikud aga ronivad puude otsa, et sealt maha poetada pisikesed rästikujupatsid - pojad keda vanematest mürgisemakski hinnatakse. Metsas on aga esimesed kukeseened, ühe kivipuravikugi leidsin juba, kuid selline tunne on, et seened kuivavad tagasi maa sisse ära.

Parmupõrgu

Aedvaarikad on valmis FOTO: Kristel Vilbaste

Lõhnahullus taimeriigis kestab edasi, nüüd on angervaksale lisandunud madarahõng. Õitsevad palderjanid, väikeseõieline pajulill, käokannus, kukesaba. Selle õitemere kohal heljuvad kõiksugu suveliblikad, nõgeseliblikal on suvine kirju põlvkond.

Kiilide sahinal lendu on tiigiäärne täis. Ja parmud, no neid on küll rohkem kui kunagi varem, vanarahvas oleks küll öelnud, et maailmalõpp on tulemas. Õnneks pagevad tänapäeva inimesed nende vereimejate hordide eest tuppa ja lasevad neil siinseal mahasadavatel paduhoogudel hoopis parmudele maailmalõppu kuulutada.

Peipsi vesi on nii soe, et madalamad rannad juba "õitsevad", mujal saab veel rannamõnusid nautida. FOTO: Kristel Vilbaste

Kägu ennustab sooja sügist

Mu akna all on põldvarblase teisest kurnast kohe pojad välja lendamas, vali näljasiutsumine äratab mind juba varahommikul. Ja kui õhtul aias vaarikaid korjamas käin, siis vihiseb aegajalt kukla tagant läbi piiritaja, kutsuvad mind oma kullimängudesse. Rähnid on taas häälekamaks muutunud, eriti valjult sehkendavad väike-kirjurähnid. Ja kas teate, kägugi kukub veel, tulemas peaks olema pikk sügis.