Kes karusmarja lehed ära sõi?

Karusmaraja-lehevaablase vastsed on võimelised ühe ööpäevaga põõsad lehtedest tühjaks sööma, alles jäävad paljad oksad viljadega. FOTO: Liisi Kont

Nii mõnigi aiaomanik on neil päevil oma valdustes ringkäiku tehes ehmatusega avastanud, et keegi on karusmarjapõõsa lehtedest paljaks söönud. Süüdistada tasub selles kollast karusmarja-lehevaablast.