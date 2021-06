„Põllumajandustööde kõrghooaeg on täies hoos. Nädalavahetus on ees, paljud sõidavad maale, kuid see võib plaanitust rohkem aega võtta, sest põllumehed teevad praegu silo loomasöödaks ja seetõttu liigub maanteedel ka rohkesti suuri põllumajandusmasinaid,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna juht Meelika Sander-Sõrmus.