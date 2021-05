Seente tundmine on tasemel, nagu oli 18. sajandil meditsiin

Metsa alla sammudes asusime kohe seeni otsima. Mis eristab kevadseeni suvistest ja sügisestest? Täpset vastust peale selle, et ühed kasvavad kevadel ja teised muul ajal, Ploompuu sõnul ei olegi. Ta tunnistas, et seente tundmine on tänapäeval umbes samal tasemel, nagu oli 18. sajandil meditsiin. Siiski oletas ta, et kui arvestada seda, et talvel külmudes-sulades saavad seeneniidid lõhutud, siis kevadseened on erilised selle poolest, et nende taastumine on kiirem ja seetõttu tulevad need varem. „Siin võib ka peenem ökoloogia taga olla, mida me ei tea,” rääkis Ploompuu. Kevadseened kuuluvad kottseente hõimkonda. Enamik sügisesi kübarseeni kuulub aga kandseente hulka.