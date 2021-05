Looduskalender ⟩ Loodus nõuab meelespidamist

Lõosilmade perekond on meil Eestis liigirikas, kümmekond erinevat liiki ajab oma veidi karvase varre püsti või kummardub salapäraselt. Tuntum neist soo-lõosilm, aga ka aed-lõosilm võib praegu meie vaasi sattuda.

Pargid on meelespeasinised ja ööbikulaulu täis. FOTO: Kristel Vilbaste

Kõige rohkem on neid õiekesi aga saanud raamatute vahele mälestuseks pikkadest kevadistest armukäikudest maikuuöös. Aga mitte ainult kallimat ei aita nad meenutada, vaid tasub väike sinine õieke ka lõpuklasside õpilastel oma eksamikonspekti vahele peita, ta toob samamoodi õnne nagu leitud viielehine sireliõis.

Istuta sirel!

Just sirelilõhna on praegu loodus mattunud ja on kahju, et üha harvem istutatakse aedadesse sireleid, neid on küll keset põlde vanu talukohti tähistamas, aga vähem linna uusrajoonides.

Kuulsin, aia ääres kükakil rohides, kuidas möödaminevad lapsed mu sirelpõõsa juures kurtsid: „Kahju, et siit ei tohi oksa murda!“

Võtke täna kätte, tooge aianduskeskusest sireliistik ja istutage oma lastele või lastelastele sirelipõõsas õnneotsimiseks ja sirelilõhna tuppaviimiseks.

Puulehed on täiskasvanuks saamas

Kuutõverohi õitseb FOTO: Kristel Vilbaste

Aga lõhna keerutavad veel maikellukesed ja kas olete lähedalt nuusutanud, kui mõnusalt lõhnavad õunapuud?

Lapsed leiavad üles ka need kuldõielised kollakad, mis umbrohuna me muruplatsidel kevadel õitsevad. Nendessegi pistke oma nina.

Hobukastani valged pitsõied venisid aga uhketeks küünaldeks mõne päevaga ja juba pungitab oma valgeid roosinuppe mairoos.

Ja kas märkasite, kuidas nädalaga sai ilm täis õrnrohelist, pärna ja vahtralehed on juba peopesasuurused. Hein on kasvanud juba tublisti üle pahkluu. Kõige innukamad niitjad on sel kevadel juba neli-viis korda niitnud ja lootusetult tüdinud.

Piiksuv kitselaps

Aga sellest heinast ilmub äkki nagu võluväel väike täpiline kitsebeebi ja piiksub ema otsides. Jänesepojad viskavad juba tagumisi jalgu ja poevad inimhirmus madalamaks kui muru. Mets on täis pikkade jalgadega ringitolgendavaid põdranoorukeid, kes uue vasika sündimisel minema aetud ja kel kogenematusest komme teele ja linnatänavale sattuda.

Hundinuia saab juba “kurgisalatina” süüa. FOTO: Kristel Vilbaste

Karujõmmid askeldavad aina usinamalt ja pole mingi ime, kui nad nüüd taas inimese vaatevälja satuvad. Kokku kipuvad saama ka rästikud ja inimene. Roheliste konnade koor ei vaibu nüüd enne kesksuve.

Piir, piir, piir...

Aga kuldnokapoegadel on pesakastis täitmatu isu, enam ei tassi ema minema kile sisse pakitud kakajunnikest, see läheb lurtsiti pesakasti alla maha. Ka vareste pojad on nii suured, et emad käivad söögiks passimas teiste lindude poegi, on need siis muru seest välja niidetud rästapojad või suuremast avast kättesaadavad kuldnokapojad.

Aga loodame aastalinnule õnneliku lendu. Tänavu on minu pesakasti pojad natuke hilisemad, juba on kohal piiritajate viisik, kes käivad kontrollimas, millal kuldnokad pesakasti vabastavad, et siis pesitsema asuda.

Kui leiate maast pääsukese moodi linnu, siis proovige teda esmalt õhku visata. Vahel kukuvad piiritajad pesapaiku otsides maha ja ei saa ise enam lendu.