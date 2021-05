Eesti elanikud tarbivad üha rohkem kodumaist liha

Statistikaameti analüütiku Ege Kirsi sõnul oli liha kogutoodang võrreldes varasema aastaga 5% suurem ja on 2017. aasta madalseisust taastunud.

Mullu söödi 104 000 tonni liha, mis on 2% vähem kui aasta varem. FOTO: Statistikaamet

Aastal 2014 toodeti Eestis 90% tarbitavast lihast, pärast seda hakkas isevarustatuse tase vähenema. Kui isevarustatuse tase jääb alla 100%, näitab see, et osa tarbitavast lihast imporditakse teistest riikidest. Pärast 2018. aastat hakkas isevarustatuse tase taas tõusma ja see oli eelmisel aastal järgmistel tasemetel: veiselihal 98%, sealihal 85%, lamba- ja kitselihal 100% ning linnulihal 62%.