Maal elamise päeva koostöökokkulepe sai allkirjad

Kolmeks aastaks sõlmitud leppe eesmärk on väärtustada regionaalselt tasakaalustatud Eestit, maapiirkondade majanduslikku arengut ning toetada maaelu laiemat tutvustamist.

“Maal elamise päev liidab kogukondi ning inimestel on hea võimalus oma elukeskkonda näidata ja külalistele tutvustada. Need, kes tunnevad rõõmu ja uhkust oma kodukandi tegevustest ja üheshingamisest, nakatavad ka külalisi siia tagasi tulema. Rakvere vald on üle-eestilisel maal elamise päeval osalenud mõlemal aastal ning osaleb kindlasti sellel ja järgnevatel aastatel,” sõnas Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.

Allkirjastatud dokument. FOTO: MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant

Koostööleppega on ühinesid teiste seas ka maaelu arendamisega seotud ministeeriumid eesotsas maaeluminister Urmas Kruuse, siseminister Kristian Jaani ja riigihalduse minister Jaak Aabiga.

Ligi kolmandik Eesti elanikkonnast ja ettevõtetest on maal, aidates sellega hoida kogu Eestit elavana ning katta meie toidulauda.

“On hea tõdeda, et altpoolt tulnud maal elamise päev on jõudsalt ajas edenenud ja saanud endale laiapõhjalise toetuse. Ligi kolmandik Eesti elanikkonnast ja ettevõtetest on maal, aidates sellega hoida kogu Eestit elavana ning katta meie toidulauda. Maal on meie juured – oma juuri tuleb hoida ja väärtustada,” ütles minister Kruuse.

Riigihalduse minister Jaak Aab lisas, et kui meie inimesed igas omavalitsustes tunnevad, et neil on hea elukeskkond, head elu- ja töökohad ning toimivad kogukondlikud sotsiaalsed suhted, saame kinnitada Eesti külaliikumise sõnumit: “Kogu Eesti elab!”

Kõik partnerid kinnitasid, et lepingule, mis on ühiselt loodud, annavad nad allkirja kerge südamega usus, et maal elamise päev on tulnud selleks, et jääda.