Parimad talud ja noortalunikud ootavad taas märkajaid

“Peretalud on Eesti põllumajanduse selgrooks ning väga olulisel kohal kogu maaelu edendamisel,“ ütles Taluliidu tegevjuht Kerli Ats. „Parima talu konkurss on hea võimalus seda teadvustada ja hinnata,“ lisab Ats ning kutsub ülesse talupidajaid oma kandidatuuri esitama. „Konkursile võib esitada ka oma naabri või mõne muu talu, mis on avalduse täitjale silma paistnud,” täiendab ta. „Oluline on, et tublid talupidajad ei jääks märkamata.“