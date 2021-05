Looduskalender ⟩ Ööbik tõi öösooja

Ööbiku laul on midagi nii lummavat, et kui ta ööhakul hõiskama hakkab, siis sulab ka kõige külmem süda. Isegi vana Talv taganeb siis me juurest. Nüüd on tõesti käes aeg, kui tuleb üleval olla hilise ööni ja ärgata koos kukelauluga. Ära jääma lubatud suvi tulevat sel nädalal kiiresti ja mürinaga.

Roheline kollaste silmadega

Tähelepanuväärne oli eelmisel nädalal ka kõige rohelise kasvamahakkamine. Kas märkasite hetke, mil muru ja mets roheliseks muutus? Justkui suur kunstnik oleks käinud ja äkki kõik pintsliga üle käinud.

Rohelised on aiapõõsad ja on ka aeg, kus märkame, kui palju on meie alusmetsas toomingaid, kogu kõndimise vöö on äkki roheline. Selle rohelise all valendavad lõputud ülaseväljad, kraavikaldaid kuldavad varsakabja õiesülemid. Ja kõige imelisemalt kollased on eurokraavide kaldad, võililled on tundnud võlukepi puudutust ja tegid emadepäeval kõik korraga silmad lahti.

Kuldnoka sünnipäevad

FOTO: Kristel Vilbaste

Veel laupäeval tundus, et ainus õueskükitamise paik on kasvuhoone ja kui saatsin tütre Aotähe enne kastmist akutrelli kuuri viima, siis tuli ta suure jooksuga tagasi, näpus kuuriseinal seisva pesakasti alt leitud sinine munakoor. „Ja tead, nad piiksuvad praegu niiii armsalt, mitte sellise näljakisaga nagu muidu!“ sõnas ta.

Tõepoolest eelmisel päeval oli sellesse aianuka ilmunud 20-pealine eelmisel aastal näljakisa teinud kuldnokakamp, eelmise aasta pojad, ehk vastsündinute onud ja tädid. Küllap isakuldnokk oli käinud neile kuulutamas, et muna sees juba keegi kopsib ja piuksub.

Kassid tuppa ja inimesed oma piiridesse

Munade ja pisipoegade aeg on käes, mis tähendab, et kassid peaksid nüüd kaks nädalat toas padjakaunistuseks olema ja inimestel uusi alasid oma maakodudes praegu hõivata ei tasu. Igal sammul võite leida mõne puu otsast või põõsa alt leida rästapesa või on tihane oma ilusad helevalged roosakate täppidega munad poetanud vanasse pesakasti. Linavästrik on sikutamas jõhve oma pesapaika. Kaevame sel nädalal maad ja jätame hekid ja mullused nõgesetihnikud rahule.

Rahvuslinnu vidin

Õhk on äkki lendajaid ja sumisejaid täis. Liblikaid üksjagu vähem, aga neid on nüüd ka öös. See-eest on igasugu kärbseid ja sääskesid ja sel nädalal algab ilmselt plaksutamise hooaeg. Aga see on andnud põhjust tagasi ilmuda ka kõigil putuktoidulistel, millise sõbralikkusega räägivad räästapääsukesed ja kuidas kudli-kadli-midli-madli-stavad meie rahvuslinnud suitsupääsukesed.

Ööbik laulab öölaulu, kuldnokk koidulaulu, lõoke lõunalaulu, pääsuke päevalaulu. Märjamaa

Põnev ongi praegu messida oma maal elavate sõpradega, nende kõne taustal kostab praegu selgelt rahvuslinnu laulu. Aga ka piibitavad väänkaelad on tagasi ja öös hüüab juba hüüp. Käo kukkumist pole praegu kuulnud vaid tõsitubane. Meie aiatagune karmiinleevike hüüab kõlavalt video-video-video.

Laul on kõige tähtsam

Aga vanarahvas rääkis sellest, et mitte Eurovisiooni tähtede rüü ei pea olema ilus, vaid nende laul lustiline ja hääl kõlav: „Kui Taevaisa linnud loonud ja neile riideks suled andnud, siis nurisenud mitmed linnud, et neil ei ole küllalt ilusad riides, ja tahtnud uusi saada. Vanaisa andnud siis mitmetele uued ilusamad suled. Üka väike hall lind ei ole omale uut riiet küsinud. Vanaisa küsinud temalt: "Kas sina ei taha endale ilusat kuube saada?“ Väike hall ööbik öelnud, et ta oma halli kuuega väga rahul on. Siis Vanaisa öelnud: „Kui sa omale ilusat kuube ei taha, siis annan sulle ilusa lauluhääle!“ Ja nüüd ööbikul kõige ilusam lauluhääl.“