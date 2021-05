Maale kolivad suurlinlased tõstavad puidu hinda

„Alates koroonapandeemia algusest on puidutööstuse tarneahel olnud tugeva surve all. Saeveskitel üle maailma on olnud väljakutseks rahuldada kasvavat puidutoorme nõudlust. Mõju on avaldanud nii tööjõupuudus kui ka viivitused tarneahelate toimimises,“ selgitas Bergmann.

Bergmann nentis, et puidutööstuse nõudlust veab ehitussektor, mis on eriti hoogustunud suurriikides, kus koroonapandeemia ajal on hakatud jõudsamalt ehitama puitmaterjalist pereelamuid.

Paljude suurlinnade elanikud on ümber kolimas maapiirkondadesse. Suurenenud on eramute ehitus, mis omakorda nõuab rohkem tooret.

„Täna areneb suurriikides see osa ehitussektorist, mis on mõjutatud Covid-19 kriisist ehk paljude suurlinnade elanikud on ümber kolimas maapiirkondadesse. Suurenenud on eramute ehitus, mis omakorda nõuab rohkem tooret. Ometigi ennustatakse, et koroonapandeemia lõppedes olukord muutub ning toimub taas aktiivsem linnastumine ning väheneb surve ehitus- ja seeläbi ka puidutööstusele,“ selgitas ta.

Hetkel on raske prognoosida, kas maailma mastaabis on tegemist pigem lühiajalise survega, kus tarneahela väljakutsed ja suurenenud nõudlus on sattunud samasse aega või kujuneb sellest pikaajalisem trend.

Hinnad on tõusnud

Tõnu Bergmann FOTO: Erakogu

Valgevenes saeveskeid ja opereeriv Kaamos Timber näeb, et Euroopas on saematerjali hinnad tõusnud sel aastal 40 protsenti.

„Samas Bloombergi andmetel on näiteks USA turul saematerjali futuurid tõusnud rekordiliselt üle 60% ja analüütikud ootavad leevendust alles 2021. aasta lõpus,“ selgitas Bergmann maailma puidutööstuse hindade tõusu.

Bergmann lisas, et kui varasemalt on nõudlus olnud sesoonne ning väiksema nõudlusega ajal on saanud puidutööstusettevõtted enda varusid mõistlikel tingimustel täiendada, siis praeguseks on nõudlus olnud kasvavas trendis juba terve varustusperioodi jooksul ning varud on oluliselt vähenenud.

„Kuna nõudlus on suur ja hind on kasvutrendis, siis ei soovi tarnijad täna teha ka pikaajalisi kokkuleppeid. Kindel on see, et toorme ja materjali hinnad kasvavad ning see omakorda jõuab ka lõpptarbijani,“ selgitas Bergmann