Aasta küla kandidaadid astuvad võistlustulle

Põlva- ja Võrumaalt alustaval hindamiskomisjonil on ees kuus pikka päeva, mille käigus küladel tuleb kahe tunni jooksul tutvustada oma tegemisi ja esile tuua kõik see, mida saab tulevikus ka teistele eeskujuks tuua. Kandidaate on kokku 15 – igast maakonnast üks.

"2021 on toonud Aasta küla valimisse olulise muutuse, sest esmakordselt liidetakse omavahel kokku hindajate tulemus ja rahvahääletuse tulemus," ütles Aasta küla konkursi korraldaja, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk. "See tähendab, et lisaks žüriile saavad Aasta küla valimisse oma panuse anda kõik rahvahääletusel osalejad. Teine muutus on see, et Aasta küla kuulutatakse välja juba suve alguses, mis võimaldab kõikidel huvilistel suvel neile külla minna ja oma silmaga näha, kui toredaid ja elujõulisi külasid leiab igast Eestimaa kandist“.