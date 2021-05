Kevadiste laatade korraldajad ootavad selgemaid sõnumeid

Kuigi mitmeid piiranguid on 3. mai seisuga leevendatud, siis väliüritusele pandud 150 osaleja piir on risti laatade korraldamisel ees ja tundub ebamõistlik. „Meil on näpp piltlikult öeldes tuumakohvri nupu peal,” lisas Enno Must, et valmidus 29. ja 30. mail ikka üritust korraldada on olemas.