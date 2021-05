Tuulekaera vältimiseks külva sertifitseeritud seemet

„Sertifitseeritud seemne kasutamine on oluline meetod tuulekaera tõrjeks, sest külviseeme on üks eeldustest, millega lood tingimused hea saagi saamiseks,“ nõustab Põllumajandus- ja Toiduameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonna nõunik Virve Straume ja lisab, et sertifitseeritud seemne kvaliteeti kinnitab seemnepakendil olev etikett.

Vajalik on veel paika panna viljavaheldus ehk erinevate kasvatatavate taimeliikide järgnevus selliselt, mis takistaks tuulekaera levikut (heintaimed, talivili, raps, rüps jne). „Loobuge kaera kasvatamisest tuulekaeraga saastunud põllul, sest tuulekaera on kaerast raske avastada ja keemilist tõrjet ei ole võimalik teha.“

„Hea võte on kõrrekoorimine ja kevadine külvieelne harimine, et meelitada tuulekaer idanema ning siis hävitada,“ räägib Straume, lisades, et liikudes masinatega ühelt põllult teisele, tasub puhastada masinad ja põllutööriistad nende külge jäänud mullast. See hoiab ära tuulekaeraseemnete sattumise ühelt põllult teisele.