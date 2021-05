Maaeluminister pikendas põllumajandustootjate investeeringute tegemise tähtaega

„Koroonaviiruse puhang on avaldanud mõju toetuse saajatele, arvestades, et eriolukorrast tulenenud piirangute ja ka nende järelmõju tõttu on olnud raskendatud ehitustööde tegemine. Samuti on muudetud või üles öeldud kokkulepitud tööde tegemise lepinguid. Muudatus annab põllumajandustootjatele paindlikumad võimalused kavandatud investeeringute ellu viimiseks,“ sõnas maaeluminister Urmas Kruuse.