Lähitulevikus mõjutavad toidutööstust enim karmistuvad keskkonnanõuded

Ipits tõdes, et lähitulevikus mõjutab toidutööstust enim karmistuvad keskkonnanõuded. „Kui pakendid, eriti plastpudelid on kuulutatud üleöö halvaks, siis kiireid pakendivahetusi on raske teha, sest alternatiivid puuduvad, seda eriti lihatööstuses ja piimatööstuses. Riigis on laialdase arutluse all pakendite kogumise süsteem, koguda tuleb esmajoones neid pakendeid, mida saab ümber töödelda ja mille ümbertöötlemiseks on ka võimalused olemas. Oleme siin avatud diskussiooniks, et süsteemi rakendamise kulud oleksid mõistlikud ka toidutootjate poolt vaadatuna. Plasti osas on kindel siht, et 2030. aastaks peab plast olema ringulusse võetav ja taaskasutatav. Täna puudub aga ettevõtetel veel selgus, milline on ringulusse võetav pakend.“