Looduskalender ⟩ Käes on esimeste rabarberikookide aeg

Vaeseke laseb mind nähes küll aianurgas ühe rõõmsama silpsu, aga mullaputukatega maiustama ei tule. Suled on puhvis, üsna samamoodi, kui mu kevadel ostetud tuttuuel parkal ja villakinnastel.

Tõugud ja juurikamaod

Allikates kasvav ojamailane on c-vitamiinirikas salatitaim FOTO: Kristel Vilbaste

Aga mulla sees on elu käima läinud, vihmaussid vonklevad iga hargitäie järel vilkalt koheva mulla sisse, maipõrnika vastne on paks ja prullakas, just selline, mida ellujäämissaadetes arvatakse kõvasti kaloreid andma, ja isukalt neelatakse.

Jätan tõugud oma itaalia verd koerakesele ja sikutan välja lohemao sitkusega oblikajuuri ja võilillesabasid. Mõni ütleks, et kõik on söödav, aga ma eelistan siiski seda hargitäit sügisel muldajäänud porgandeid, millel juba õisiku kasvatamiseks roheline tutt peas.

Piibelehepiigid põõsa all

Juured on need, mille vägevusest roheline praegu hooga tärkab. Rabarber viskab pahinal lahti oma hiigelsuure lehe, arusaamatu on see, kuidas tal on õnnestunud see kõik korralikult kokku voltida tolle punase punganupukese sisse, mis veel nädal tagasi peenral kikitas.

Aga rabarberi ümber rohetab naat ja tulitab nõges. Umbrohurahvas üritab enne teisi õitseda, purpurjas verev iminõges meelitab kohale ühe väga uniselt poriseva kimalase, enne järgmist päikesehoogu ta siit end minema hiivata ei suuda.

Jalaka õitsemise aeg. FOTO: Kristel Vilbaste

Toomingas aga on õienupud venitanud õitsemisvalmidusse, tuleks ometi seda päikest. Toominga all sihivad piike taeva poole piibelehed. Veel pole nad suutnud lehti lahti keerutada nagu kavalad karulaugud.

Kuldnokk posib poisse

Enne veel, kui tuli lumi ja rahekruup, jõudis rännult tagasi meie kivitäks, see ilus halli pea ja valge kõhualusega ning musta kulmutriibuga linnuke. Laul on tal imeilus ja tundub, et pesa ehitab ta tänavu naabril üle jäänud kiviparketi hunnikusse. Aialinde ei meelita ainult pesakast, vaid vaja on ka kivihunnikuid, risu ja põõsaid.

Mu alõtšahekk on enda alla meelitanud ploomikive krõgistama suurnokad, linnud, kelle nokk meenutab mulle alati rammiva muskusveise kivist pead, nokk on vaat et suurem kui pea.

Suurnokkasid saab aasta-aastalt rohkem, nüüd on neid juba kahekümne ringis. Ja kuldnokaisand võtab juba aegajalt hõisata, aga kui puu all kuulatan, siis kuulen, et selle hõiskamise ajal pobiseb ta mingeid salapäraseid sõnu ja vidinaid. Küllap loitsib kuldnokamammi eest salaja rohkemate poisslaste sündi – nagu kõik isad.

Sookatel keeb

Nädala keskel tegin treti Pärnumaale ja päiksetõusuks metsasohu jõudes kuulsin seda, mida ammu pole kuulnud. Kuidas sooservas kolmest lähedal olevas tedremängust kostis tedremulinat nagu oleks soonõiapada keenud. Ja kuidas aeg-ajalt soonõid otsekui sõrme suule surus ja tegi: "Kõss!"

Tean tedreonnis istumisest, et tegelikult mulistavad ja kõhistavad seal tedrekuked suures ringis ja igale piiririkkumisele järgneb jagelemine ja sabasulelehviku valgus.

Aga taevast lööb praegu sellele sekka taevasiku ehk tikutaja vali mökitamine. Kolm kitsekest aga, kes me eest pagesid, on juba silmnähtavalt paksemad. Metskitsesoku karvased sarved ei suuda meid nii hirmutada, kui metsast kostev soku vali ja ootamatu haukumine.

Kanakoole. FOTO: Kristel Vilbaste

Vikerkaare ootuses

Varsakabjad on nüüd lahti ja peod saab täis korjata nii kollaseid kui ka valgeid ülaseid, kanakoole kuldsed tähed on lihtsalt ilusad. Paju koor võib kohati lahti olla, kuigi õiget äikest ja tormilist mahladevoolu veel pole.

Kindlasti tasub rahehoogude ajal piiluda taevasse, esimene vikerkaar on juba olnud ja neid tuleb nüüd algaval volbrikuus kuhjaga.

Ja kuigi esimesi pääsukesi on tõelised linnuhuvilised juba näinud, siis volbripäeval teadis vanarahvas neid tulema.

Vanarahvas külvas volbripäeval kurke ja herneid, aga tõeliselt kõhukad ja ümmargused hernekaunad saab teisipäevase täiskuuga neid mulda pannes.