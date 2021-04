Looduskalender ⟩ Jüripäeval hakkab haug kudema

Jooksin õue, et uurida, mis või kes, aga õues on looduseraamat juba uue lehekülje pööranud. Kuldnokapapa vilistab tervituseks mingit lõunamaa metsade aariat, haneparv kihutab madalalt üle pea, nende tiivavihin on nii vali, et ehmatan ja minu ärevust märgates hüüab juhthani äkki viisakalt: „Morgen!“

Haneparteid ja kaagatused

Veel ei ole need haneparved Norra poole teel, kuigi ehe norra keel juba suus, aga reisiärevus kasvab neiski päevadega.

Katkujuured õitsevad FOTO: Kristel Vilbaste

Eile nägin, kuidas kaks juhthane vägikaigast vedasid, nagu meie juhtparteidki. Esimene vedas kogu kamba lääne poole, ilmselt mõnusate roheliste orasepõldude poole, üksi jäänud vastaspartei juht kaagatas vihaselt ja pahaselt. Siis lendas ülikiiresti teiste ette ja seletas valjult kaagatades, miks teised peaks temale järgnema.

Pool parve võttiski hetkeks suuna põhja pesapaikade poole, aga ju ei olnud õige tuul ja veenvad pudrumäed ja jälle kihutas kogu parv läände. Nii sooritasid nad taevas manöövreid veel pikalt, kuni roosatava horisondi taha haihtusid.

Linnud kuulutavad raierahu

Linnuelu ongi nüüd vast kõige aktiivsem, eriti koidikul ja õhtueel, kui rästakõrid tuhandehäälselt kevadetulekust laulavad, musträstad valjult itsitades, laulurästad kuuseladvas jalmarvabarnalikult regilaulu ridu korrates. Juba lendab õhtuhämaruses valjult korisedes piirivalvurlind metskurvits ja punarinna serenaadid muutuvad aina kõlavamaks.

Metsvint annab oma siit-siit-metsast-ei-tohi-võtta-mitte-üks-piirutikk hüüuga märku, et alanud on raierahu. Või muidu ei pruugi ta enam ollagi meil kõige arvukam haudelind.

Karukellahelin ja taevavõtmete kõlin

Viimane võitlus. Virumaal Koila Lähteoru allika juures on veel lund. FOTO: Kristel Vilbaste

Aga inimesed kõnnivad nüüd nina maas, üle paiseleheväljade, mis mõnel pool põldudel suisa kollendavad, sinilillesinine on nüüdseks iga inimese sotsiaalmeediakontole kantud ja ülaserahvaski on selja sirgu ajanud ning toob esimest valevust metsa alla õitsevate rohekollakate lepiklille õite sekka.

Karulaugumetsad on täis püstiseid tagumikke ja metsa all on oma karvaseid kellukaid tilistamas palu-karukellad ja mereäärsetel kulumaastikel aas-karukellad. Juba on heinamaale pillatud ka taevavõtmed ja nurmenuku kollased õievõtmed meelitavad end noppima.

Merikotka sünniootuses

Liblikaid on nii palju ja, nagu mu hea sõber Looduskalender.ee tegija Gennadi Skromnov ütles, et isegi autost ei saa välja astuda ilma, et liblikas ninna ei lendaks. Juba on väljas nõgeseliblika kirju kevadpõlvkond ja ööliblikadki, nahkhiired nende kannul.

Aga Looduskalendris on saabumas suured päevad, kõige varem nädalavahetusel võib kooruda esimene merikotkapoeg. Tõsi metsas liikuvaid inimesi on nii palju, et ka merikotkas pidi poolteist päeva kodust ära olema ja munad jahtusid. Seega hoidke metsas kolades suu kinni ja pigem kõrvad ning silmad lahti. Veebikaameratest on kõige põnevam nüüd jälgida aga kalakotkaid, sest seal pesades kogu aeg juhtub midagi.

Konnakudu näole

Reedel, 23. aprillil on meil kevade üks tähtsamaid päevi – jüripäev. Sel päeval on vanarahvas teadnud ikka kõue kõmatamas, Atlandilt tuleva sooja ja põhjamaise külma kohtumisel tapab Püha Jüri lõplikult külmalohe ja soojus lastakse Maarjamaale valla.

Kui enne jüripäeva sipelgakust nuhutad, sis ei valutavat pea sel aastal. Võnnu 13

Jürituld tegi vanarahvas 22. aprillil, ehk siis jüripäeva laupäeval. Neitsid-noorukesed peaksid sel päeval oma nägu konnakuduga pesema, siis kaovad maskivistrikud, ja kui selle tegevuse käigus vette kukkuda, siis on jüripäeva kohustuslik külmavee supluski tehtud, mis virge meele toob.

Ja rahakott hoidke taskus, sest kui esimest korda käo kukkumist kuulda ja rahakott kaasas, siis saab sel aastal palju raha, kui pole, siis väga vähe.