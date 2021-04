Arvamus ⟩ Maadevahetus – ühiskondliku leppimise päästerõngas?

Võtan sonkida teemas, mille pelk mainimine mõnes valitsusasutuses paneb seal töötavad inimesed vakatama ning teist jutujärge otsima. Tõepoolest – ütled maadevahetus ja silme ette kerkib kunagise keskkonnaministri Villu Reiljani vaevatud kuju kohtusaalis, endine Maa-ameti peadirektor Kalev Kangur, kelle üle kohtupidamine vältas kaheksa aastat, ning Eesti äriringkondade plejaad Annus, Liblik, Pedjasaar, Vettus jt. Kohtusaalides oli maadevahetuse järellainetust tunda veel mullugi, see taak jälitab asjasse segatuid ilmselgelt igavesti ja ka üldrahvalikus mälus elab mälestus suurimast ja kõige laiaulatuslikumast korruptsiooniskandaalist veel kaua.

Ometi oli maadevahetuse algne idee ju puhas. Vähemalt tahaks uskuda, et oli. Kui riik tahab mingil moel avalikes huvides kasutada või looduskaitse alla võtta maid, mis laienevad ka eravaldustesse, pakutakse omanikele ühe maatüki võõrandamise eest samaväärset asendusmaad teises kohas. Paraku sisaldas juba ainuüksi selle tegevuse idee eriti 2000. aastate alguse olustikku silmas pidades endas algeid, mis ­panid vohama mastaapse sahkerdamise.

Tahame või mitte, tänapäeval on põhjust maadevahetuse juurde tagasi pöörduda. Me ju vähemalt loodame, et praeguse terava ühiskondliku kontrolli ajastul ei saa midagi sellist enam korduda. Samas võiks just maadevahetus olla õlekõrs, mis aitab maaomanikega lepitust leida.

Riik tahab maid poolmuidu

Eesti põlisrahvast on maa toitnud ja mets katnud sajandeid. Vaid viimastel kümnendeil on elu linnadesse koondumas. Paljud inimesed, paraku on nende seas ka rohkesti tänaseks juba endisi maaomanikke, leiavad, et selles on süüdi nn avalikku tellimust täitva riigi üha suurenev himu eraomandi järele. Et rajada elektriliine, neljarealisi maanteid, looduskaitsealasid, ust Euroopasse avavat superraudteed. Eesti on ju sedavõrd väike ja valikuid napib, kõigeks selleks riigimaad ei leia.

Praegu on nii, et jutt eraomandi puutumatusest ajab näiteks Alutaguse elanikud valju häälega naerma. Lend­orava mainimine paneb nad sajatama, riigivõimu kommunistlikuks ja Keskkonnaametit kolonisaatoriks nimetama.

Riigile heidetakse ette, et looduskaitsealade moodustamine on lastud üle mõistlikkuse piiri ja nii tekitatakse probleeme üha juurde. Näiteks sellesama Alutaguse rahvuspargi koosseisu viidud maad on tavalised majandusmetsad, milles on teedevõrk ja kuivendussüsteemid. Nendesse on maksumaksja miljoneid investeerinud, aga nüüd on need alad majandamisest väljas. Kõlab hüüdeid, et need, kes seda võimaldasid, tuleks riigiametist lahti lasta ja riigivastase tegevuse eest kohtusse anda.

Suudaks riik ühel, teisel või kolmandal põhjusel võõrandatavad eramaad omanikele rahas õiglaselt ja kiiresti kompenseerida, ei oleks häda ehk nii suur. Aga ei suuda. Või ei taha. Sest kergem on ju tugevama õigusega lihtsalt võtta, maaomanikust julmalt üle sõites. Enamik annab alla, söakamad julgevad arvamust avaldada, üksikud lähevad kohtusse.