Lammastel algas beebibuum

40 päeva kestval poegimisajal on alati keegi lammaste juures, ka öösel. Ivo ütles, et ega tavaliselt suurt midagi peale vaatamise teha pole, aga tark on siiski valmis olla olukorraks, mis inimeste sekkumist vajab.

„Näed, siis on üks tüüp, kes arvab, et ei pea oma poegi toitma,” osutab Ivo. „Meie siis räägime talle, et oleks ikka mõistlik, muidu läheb kombinaati. Tavaliselt see aitab.”