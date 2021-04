Ehituskaupluste keti juht: samu kaupu toidupoest otsivad inimesed ei aita nakkuse levikut piirata

Kesko Senukai Estonia juhi Donatas Zalobaitise sõnul on piirangutest tulenevalt tekkinud ebavõrdne konkurentsiolukord ja majanduslik kahju ühele sektorile, kuna ehitus- ja muid aiandusega seotud kaupu vajavad inimesed suunduvad selleks suurematesse toidupoodidesse, mis on vastupidine eesmärgile, mis seati piiranguid kehtestades.

"Ühelt poolt on sellel väga tugev majanduslik mõju, aga rahvatervise aspektist tähendab see, et inimeste tulv on suuremalt arvult hajutatud kaubanduspindadelt nüüd ümbersuunatud väiksemale arvule pindadele otsima samu kaupu."