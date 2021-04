Keskkonnaamet varustab kalamehed ergonoomilise mõõdulindiga

Meetod on lihtne: keskkonnainspektorid märgivad mõõdulindi kalamehe või -naise säärele veekindla markeriga. See on valutu, kiire ja väikese ökoloogilise jalajäljega tegevus, sest selle tulemusel ei teki mingisugust prügi.

Mõõdulint on veekindel ja kestab normaalsel kasutamisel kaks aastat. Kaks aastat toimib ühtlasi katseajana. Kui selle aja jooksul rohkem rikkumisi ei tuvastata, on lootust, et kalastaja on mõõdud selgeks saanud ega pea enam mõõdulinti kaasas kandma. Saririkkujad peavad aga arvestama juba tätoveeringuga.