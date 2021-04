PRIAst saab taotleda toetust väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks

„Käesoleva aasta eelarve on 3 miljonit eurot, mis on 500 000 eurot enam kui eelmisel aastal. See tähendab, et eelarvesse mahub rohkem taotlejaid. Lisaks muutus sel aastal määrus tulevikku suunatud kohustuste osas. Kui varasemalt pidi taotlemisele järgnevaks teiseks majandusaastaks saavutama 10% põllumajandusliku müügitulu tõusu, siis täna enam sellist nõuet ei ole,“ selgitas PRIA arendustoetuste osakonna teenuste juht Katrin Märss.