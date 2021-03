ETKI uudised ⟩ Vee hoidmiseks on parem kevadel mulda vähem harida

Tööd tuleb läbi mõelda

Mida raskem on lõimis (mida rohkem savi), seda lühem on periood, millal harimine on mõistlik. Teravalt tunnetavad seda Pärnumaa savimaadel toimetavad põllumehed, kelle põldudel võib parimat harimis­aega olla vaid mõni tund. See aeg saabub paraku kogu põllu lõikes mitme päeva jooksul: lagedad künkanukid kuivavad palju varem kui varjulised lohupõhjad. Liiga vara alustades on põld kui plastiliin ja kobestumine on vähene. Alustades hiljem, on pangad kuivanud nii kõvaks, et nende lõhkumiseks kultivaatorist või kergest rullrandaalist ei piisa, vaja on mulda tolmustavat kahvelfreesi.