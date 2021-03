Looduskalender ⟩ Loodusmärgid ennustavad kümnekraadist kevadsooja aprilli alguseks

Kuidas teha nii, et uus ja algav oleks parem? Keeta koos teiste naistega üks vägev loitsulaulupuder või juua varajast maarjapuna? Pööripäevasaun? Minna metsa ja teha suur ja soe lõke?

Kõike seda tasub teha ja rohkemgi veel, iga õueminek on ka praegu terviseloitsimine. Tõsi, on hetk, kui õu paistab natuke õudne, kõige oma libeduse, pori ja tuulekülmaga, aga sellest üle saades ja tagasi tuppatulles tunneme, et tõtakatele tulevastele tegemistele on hea algus antud.

Matkale ringradadele

Eelmisel laupäeval tahtsin ammuse rännukaaslase Pille Tammuriga minna Laeva raba tedremulinat kuulama ja lumest väljasulanud jõhvikaid maitsma, aga hommikune lumepuder maas tundus nii püdel, et laudtee otsani jõudmine tundus kaheldav.

Kiiresti vaatasin lumekaarti ja looduskalender.ee talilinnukaamerat ja võtsime suuna hoopis Tilleoru matkarajale, kus teadsin korjusepäeval musträhne laulukorri põristavat. Praegu tasubki matkateedeks otsida radasid, mis ei kulge mööda libedaid laudteid ja on ringrajad, nii ei puutu teiste rännusellidega otseselt kokku.

Mägrad on ärganud

Mäger on ärganud. FOTO: Kristel Vilbaste

Metsarada pakkus meile ühe vastärganud mägraonu, kes veidi meist eespool jalutas, jäljed olid veel nii värsked, et Pille rääkis vana lugu, et mägrametsa minnes tuleb söetükk saapa sisse panna, et kui mäger hambad saapasse lööb, siis ei lase ta enne lahti, kui krõks käinud ja kondid murdunud, aga söekrõksatus võib ta ära petta. See oli nali!

Eestis lähevad isegi ärganud karud inimese eest minema, kui te neid jälitama ja pildistama ei tiku.

Tilleoru matkarajale jääb ka Eesti üks ilusamaid allikaid, Merioone, mille lähedal kostusidki musträhnide pulmahõiked „liia-liia!“ Aga ka hallpea-rähn hõikas üle metsa ja suur-kirjurähn. Loomi oli siiski vähe, vaid kaks metskitsekest, ühe argliku rebase ja metsseakesiku jäljed.

Kuuseokkasadu ja plastiliinist urvad

Mets ise on praegu põnev. Lumi on tihedalt täis kuuseokkaid, kolme nädala pärast, 4. aprilli paiku võiks meile seega tulla uus suurem üleujutus ja paarteist kraadi õuesooja.

FOTO: Kristel Vilbaste

Pudisenud oli ka lepaseemneid, aga sel aastal on suhteliselt vilets „lepakäbi“ aasta, nälga seega vanarahvas ei ennustanud. Uusi isasurbasid on aga palju, need on juba mõnusalt punakad ja plastiliinipehmuses. Punased on ka mahlarohkusest veidi pakatanud vahtrapungad. Ka sarapuu urvad on tõmbunud tugevalt kollaseks. Roheline on siiski praeguseks hetkeks metsas veel lumeteki all, ainus roheline hõljus Ahja jõe ja allika soojades voogudes.

Vaatle koos terekevad-lastega

Kui lõokesed ja kiivitajad läksid tagasi lõuna poole, siis suuremad pikkadel jalgadel seisjad jäid Eestisse. Nii on ka sisemaa veekogudel juba hallhaigruid, üks neist lendas abitult Tartus Raadi järve jää kohal ja otsis meeleheitlikult vaba vett. Nokapoolist on raske leida ka veidi vara kohale jõudnud sookurgedel.

Kindlasti tasub loodusvaatluste huvilistel kiigata ka juba terve inimpõlvkond, 20 aastat väldanud laste loodusvaatlusprojekti „Tere, Kevad!“, mis internetist leitav. Kõige enam koole on märganud juba õitsvaid lumikellukesi, aga üles on tähendatud ka lumel kondavad kevadkaruslased, metsa all punetavad karikseened, lõokesed, kuldnokad, kiivitajad, sookured ja isegi valge-toonekured.

Uuri, kas suudad oma kodukohas nende teravsilmadega sammu pidada?