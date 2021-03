Põhjarannikul on veelindude seas lindude gripp laialt levinud

Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul on ametit aktiivselt teavitatud hukkununa leitud vee- ja metslindudest. „Teavitusi hukkunud lindudest on tulnud peamiselt põhjarannikult ja Saaremaalt. Lindude grippi on tuvastatud veelindudel Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Läänemaal ja Hiiumaal,“ kirjeldas Sammel.

„Lindude gripi tõttu on kehtestatud piirangud lindude väljaspidamisele ning nõuded bioohutusmeetmete rakendamiseks üle Eesti. Antud piirkondades, kus lindude grippi on tuvastatud, palume aga kodulinnupidajatel olla eriti ettevaatlikud oma kodulindude kaitsmisel ning vältida igasugust kokkupuudet mets- ja veelindudega. Eriti oluline on pöörata tähelepanu bioohutusnõuetele ning sellele, et jalanõude, pesemata käte ja vahetamata riieteta ei sisenetaks linnupidamisruumidesse. Jätkuvalt tuleb kodulinde pidada siseruumides, et tõkestada lindude gripi levikut,“ selgitas Sammel.

Positiivsed leiud veelindudel, 12.03 seisuga. FOTO: Põllumajandus- ja toiduamet

Amet korraldab surnuna leitud vee- ja röövlindude kokku kogumise ning nõuetekohase hävitamise. Palutakse olla mõistvad ning varuda kannatust, kuna samas piirkonnas võib olla mitmete hukkunud lindude teateid, mille kokku korjamisega tegeletakse. Lindude kokku korjamisel ei saa ametnikud ohtu seada oma tervist sh järgida tuleb ka veeohutusnõudeid, seega korjatakse kokku ainult maismaal asuvad surnud linnud.

Arvestades asjaoluga, et lindude ränne on kohe hoogustumas ning nakkuse levik võib veelgi suureneda, on ameti koostöö teiste riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel väga oluline, eelkõige taudi leviku tõkestamiseks ja majanduslike kahjude ära hoidmiseks. Selleks, et arutada võimalikku koostööd on ametil plaanis kohtuda erinevate võimalike koostööpartneritega.

Linnugripi peamised sümptomid: - harja, lokutite ja näopiirkonna turse; - isutus, uimasus kõhulahtisus; - linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks; - munatoodangu järsk langus. Selleks, et kaitsta oma kodulinde: - hoia linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega; - ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde; - enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja jalanõud. - juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti. - välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel. Mida teha kui leiate surnud linnu: - Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid. - Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.