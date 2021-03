Looduskalender ⟩ Linnuhäälte tundmine aitab öökulli eristada kummitustest ja zombidest

Kaevupõhjast lumikellukeste väljatoomine on praegu küll suhteliselt võimatu, aga napilt oleksime neid tänavu isegi peenralt korjata saanud. Lääne pool ehk saabki?

Aga metsas õnnestus enne suuremat külma silmad avada ka näsiniinel.

Mis aga kindlapeale minek on, on pajutibukimbuke. Mäletan lapsepõlvest, kuidas, sulpsaki kraavi libisedes, neid oksi emale toomiseks vennaga 8. märtsil karjamaal hammastega läbi pureda proovisime.

Tuisulaul

Tuisulund on taas 10 cm jagu. FOTO: Kristel Vilbaste

Aga see, et madisepäeval, 24. veebruaril pool lund veel taevas on, see on samuti nüüd eredalt kätte näidatud. Paksu tuisulund on õu täis ja see on korralikult majaserva kokku kititud.

Põnev on vaadata aegajalt taevani tantsivaid tuisueide tantsujalgu ja nende ümber vihisevat valget lumekleiti. Hääl, mis seda puuokstes saadab, on sarnane nõukogudeaegsetele siberi sots-realistlike filmide muusikale – uuu-a, uua-a. Kord valjemalt, kord vaikselt oiates. Vanemad inimesed hakkavad sellises ilmas Puškinit tsiteerima. Kohe peaks algama ka jäämägede turism.

Sookure turluut

Aga tasub vaid päikesel pilvevahelt oma kiired maani sorgata, kui linnurahvas rõõmsalt ja tänulikult sidistama hakkab. Pole mõtet väga muretseda, et nad tuisutormis hukka said. Lõokesed läksid enne tuisku parvedena tagasi lõunasse, nägin ka enne tuisu tulekut, kuidas kaks kaelustuvi nagu mürsud üle mu maja tagasi lõunasse kihutasid.

Tsirgupäival küdseti nellikümmend vadsakõist, et õga tsirgu jaos üts. Esi süüdi ar’. Seto

Aga 9. märts on meil tsirgupäev, mil 40 lindu nokad kodupoole pööravad. Ja tõesti, lisaks tavapärastele kevadränduritele, lõokestele, kiivitajatele, kuldnokkadele, künnivarestele, haigrutele, passivad lumepiiril ka juba sookured ja haned-luiged. Ülejäänud soojemalembesed on aga siiapoole teel.

Karude vesine voodi

Enne uue lume tulekut sai veel porgandeid võtta. FOTO: Kristel Vilbaste

Ja kuigi täna on valge lumeteki alla piiluda raske, siis teame, et putukaelu ja hiireelu on selle all tärganud samamoodi kui esimesed kevadtaimed. Varesed tassivad pakasest hoolimata pesadesse palke, magava karu küljealune on nii märjaks läinud, et esimesed mõmmikud on metsateedel.

Kindlasti ei tahaks me näha veel päris pisikesi mõmme, sellist, kes nüüd Elistverre sattus, aga eks harvesterid sikutavad neid praegu üksjagu ema kaisust välja. Tümaks muutuvad metsateed panevad sellele õnneks varsti piiri.

Nirgid ja jänesed hakkavad tasakesi oma uhkeid valgeid kasukaid pruunimate vastu välja vahetama.

Linnukeele õppimise aeg

Talilindude toitmist ei maksa veel lõpetada, mis sest, et toiduabi saav rahvas juba rõõmsaid pulmalaule laulab. Eriti sõjakad on rähnitrummid ja kõlavad rasvatihase suvemoe laulud.

Nüüd on hea aeg ka lindude rahvakeelesed laulusõnad selgeks õppida, kasutades selleks Mart Mägeri raamatut „Linnud rahva keeles ja meeles“, siis on hea oma aialinnupäevikut pidada ja sõpradega linnukeeles suhelda.

Öökulli hõigete selgeksõppimine annab ka võimaluse kevadel pargiteel jalutades eristada neid selgelt kummitustest ja zombidest ni ipalju, et viimaseid üldse järgi ei jää.