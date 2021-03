Fotod ⟩ Lemmikloomaks võib olla nii kana kui eksootiline hiidtigu

Esimesed fotod on juba saabunud ja lemmikuks võib olla ka näiteks kana või hiidtigu.

Lemmikuteks eksootilised hiidteod

Mare Jõgi saatis toimetusele foto oma pere kahest lemmikloomast. Nendeks on kaks Aafrika hiidtigu, kes saavad kohe aastaseks. Tigudel on olemas ja juba järglased.

Kaunis mõnuleja

Hille Lõhmuse saadetud foto on taas tõestuseks - kui keegi üldse teab, kuidas elust mõnu tunda ja olukorrast viimast võtta, on need kassid.