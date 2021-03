Looduskalender ⟩ Lõoke on tagasi

Saartel ja Lääne-Eestis on lumikellukesed tilisemas ja kiivitajad oma küütlevate kübarasulgedega edvistamas. Lõuna- ja Põhja-Eestis on aga metsavahelised hanged ja kraaksuv vares. Pole seda tavalist lõuna ja põhja kahenädalast vastaseisu.

Kajakad ja künnivaresed

Aga eks kevad on veel nooruke ka, astronoomilise kevadeni on kaks ja pool nädalat. Sellest hoolimata tulid Tartusse sel nädalal künnivaresed, neid on nüüd kõikjal pesade juures ja muruplatsidel. Õhk on aga täis kajakate valgeid tiibu ja rõõmsaid kevadehõikeid. Keskpäevases taevas kostab rändavate lõokeste arglikke hääli, veel ei ole need pesitsejate rõõmsad trillerid. Aga sinitihane ja rasvatihane lasevad rõõmsat vilet, päris vilistajaid kuldnokki veel näha ei ole. Siiski on teravsilm-linnuvaatlejad neid Emajõe kallastel juba näinud.

Tsitaat: Kui lõoke paastukuu hakatusel ilmub, siis tuleb soe kevade ja suve. Viljandi

Laululuiged on tagasi

Pärnumaalt aga hõiskavad Kaja Kübar ja Enn Vilbaste, et esimesed 4 laululuike on põllul, kevadkuu alguse puhul. Ja mets olevat täis rähnide trummeldamist. Lõuna poolt on tagasi ka siidisabad, et põhja poole edasi minna. Kummalisel kombel on sel aastal vähem hiireviusid, aga ronkasid on taas palju. Ja kui loodusvaatleja võib rõõmu tunda erilise kronksuva rongatervituse ja kaarnatantsu üle taevalaotuses, siis lambakasvatajate kannatusekatkemise aeg on käes, rongad surmavad nokahoobiga nõrgemaid tallesid.

Punased seened ja pajutibud

Vahtramahla nõuta kõige päikesespaistelisemalt puult. FOTO: Kristel Vilbaste

Mets on kevadepõnevil, suurvett ei tulnudki, vesi imbus otse sula maa sisse. Räägitakse, et vihmaussidki annavad end juba selle maa seest näha. Lepiku all hiilgavad pisikesed punased verevad karikseened, lepa urvad on juba plastiliinpehmed. Sarapuugi tõotab kollaseid urbi, pajud on visanud läikivad urbade kübarad peast ja rõõmustavad meid ilusate valgete tibudega.

Vahtramahl jookseb päikese käes sirinal, mõnel päeval võib saada kolmeliitrise purgitäie, mõnel päeval hoopis vagusi püsida, aga noored võrsed on neil juba punastamas. Muidugi on nädala tegijad lumikellukesed ja nende õitsema puhkemine sõltub nüüd sellest, kui sooja kohta olete sibulad poetanud.

Õunapuude ülevaatus näitab sel aastal head. Jänesed, kes praegu veel valged, pole eriti puudele ligi saanud, aga kitsed on kõvasti alumiste pungade kallal kärneritööd teinud. Mesilased on puhastuslendu sooritamas, tarus on juba rõõmsat askeldamist. Rõdul tulevad kohvijoomisel külla ka esimesed kärbsed. Liblikatest pole veel märki.

Lumikellukese ninad on valged. FOTO: Kristel Vilbaste

Hülgelaulupidu

Looduskalendri kaameratel tasub nüüd taas silma peal hoida, sest kaljukotka paar käis korraks kodus, peale vanainimese asjade ajamist kaoti küll varsti jälle minema. Aga rähnirahva pulmalaule tasub küll talilinnukaamerast kuulata, ehk võtab mõni teinegi tegelane lähikonnas laulu üles. Hülgepojad on suuremaks sirgunud ja valges kasukas peesitavad nad rõõmsalt rannakividel. Lumele sündinud poegadel on kindlasti ka vähem haigusi, nii et võime rõõmsalt läbi kaamera nende hülgelaulu kuulata „Uu-uu-üüü-ä!“