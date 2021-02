Põllumeeste erakorraline toetus suureneb pea nelja miljoni võrra

«Põllumajandus ja toidutootmine on riigi jaoks strateegiliselt tähtsad valdkonnad. Koroonakriis on valusalt puudutanud põllumajandust ja maal tegutsevaid ettevõtjaid ning selleks, et sektor kriisi üle elaks, peame toetuse suunama just sinna, kus seda kõige enam vajatakse. Seejuures peab järgima võrdset kohtlemise põhimõtteid, et oleks tagatud aus konkurents,» lausus Urmas Kruuse.