Looduskalender ⟩ Esimesed rändlinnud juba saabuvad

Kas märkasite, kuidas aiapostidelt kadusid pühapäeval kõik uhked lumised karakull-papahad, kuidas olematuks murdusid-tilkusid veel eelmisel nädalal päikesesooja ja pakase võsukestena sündinud jääpurikad. Õues on parasjagu külmkapi-temperatuur ja teades, et jäätis läheb neil kraadidel sulama, ei jää meil midagi muud üle, kui vaadata, kuidas kena suusalumi ikka madalamaks ja lössi vajub.

Lõoke ületas Eesti riigipiiri

On imekspandav, kuidas esimese lumesulavee peale ilmuvad ei-tea-kust ka esimesed rändlinnud. Tõsi kuldnokad ja hallhaigrud, kes muidu ühed varasemad, ei tahtnudki sel aastal rändama minna. Ja kui ma näen oma saksa sõprade sotsiaalmeediapostitustes kruugutavat kureparve, siis tean, et nad on teel juba tagasi. Soome ja Eesti linnuvaatlejad aga naudivad Sõrves juba esimesi tulijaid – silma on jäänud kiivitaja, hallhani ja põldlõokegi. Madisepäeval lõigatakse vanarahva teadmist mööda lõokesel keel lahti, nii et hoidke kõrv kikkis. Siiski siia Eestimaa teise serva pole ränduritel ilmselt esialgu asja.