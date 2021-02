Pea kõik eestimaalased peavad RMK külastustaristut vajalikuks

Turu-uuringute AS-i mullu oktoobris ja novembris toimunud Eesti elanikkonna looduses liikumise uuringust selgus, et 97% eestimaalastest peab RMK loodud puhke- ja liikumisvõimalusi oluliseks ja 64% on küsitlusele eelnenud aasta jooksul neid kasutanud. Mõlemad näidud on võrreldes 2012. aasta uuringu tulemustega kasvanud.