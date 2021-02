Mis hoiab metskitsed aiast eemal?

Raili Kers: „Ega muu kitse aiast eemal hoia kui aed. Puid võib piserdada vere baasil valmistatud toodetega, need küll toimivad, aga tavapoodides müüdavate vahendite toime on lühiajaline. Nendega tuleb puud talvel korduvalt üle käia.

Raili Kers tõdeb, et metskitsed suudavad suured elupuud keskelt nii paljaks nosida, et justkui näritud õunasüda jääb järele. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Metskitsed suudavad suure elupuu nii ära süüa, et justkui näritud õun jääb järele, keskelt närivad oksad tüveni välja paljaks. Ega siis midagi teha enam olegi. Võib ju oodata, ehk puu taastub, aga see võtaks väga pikka aega.

Praegu on hästi näha, kui jäljed ühe puu juurest teiseni lähevad. Kui neid märkate, tasub kohe vaatama minna ja kui on koort näritud, tuleb kohe pookevaha näritud kohale peale panna. Kui on kuskil kooreriba ülevalt alla terve, siis taim suudab end ise ära ravida, kui vaha peale pandud.